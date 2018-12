Lyon : un voleur retrouvé grâce à la géolocalisation du téléphone

Lundi 10 décembre, un homme originaire de Syrie comparaissait pour le vol de deux téléphones portables. Il a été retrouvé grâce à la géolocalisation de l'Iphone.

Un Syrien de 28 ans a été interpellé vendredi dernier pour le vol de deux téléphones portables lors de la Fête des lumières, rapporte Le Progrès. Le suspect a été retrouvé grâce au traçage de l'Iphone, dérobé une vingtaine de minutes plus tôt à sa propriétaire. Il avait en sa possession un second téléphone, également volé le même soir. Affirmant les avoir achetés à un autre revendeur, il a été condamné à six mois de prison avec sursis. Par ailleurs, il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).