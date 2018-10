Les 17 et 18 octobre, le Village des recruteurs s'installe place Bellecour à Lyon. 5 000 offres d'emploi, de formation et d'alternance seront à pourvoir.

51 entreprises, 10 organismes de formation, 5 000 offres d'emploi, de formation et d'alternance à pourvoir : les 17 et 18 octobre, le Village des recruteurs ouvrira ses portes de 9h à 17h sur la place Bellecour à Lyon. Co-organisée par l'agence Aglaé, la métropole de Lyon et Pôle Emploi, cette opération vise à simplifier les rencontres entre candidats et employeurs. Les personnes à la recherche d'un emploi pourront obtenir des entretiens en direct avec les RH des entreprises présents sur place. L'année dernière plus de 7 000 personnes s'étaient rendu dans le Village des recruteurs.