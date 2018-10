Lyon : un réseau national de blanchiment d’argent démantelé

Avec Colmar, Strasbourg et Marseille, Lyon aurait été le théâtre d’un réseau géant de blanchiment d’argent issu de la prostitution nigériane.

Selon l’AFP, un gigantesque réseau qui aurait blanchi des millions d’euros a été démantelé. La police judiciaire estime que le réseau a collecté entre 30 et 50 millions d’euros depuis 2015. L’opération fait suite à l’arrestation d’une trentaine de personnes nigérianes en juin et septembre derniers.

Toujours selon l’AFP, l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (Ocriest) et de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), sont parvenus à déterminer qui étaient les collecteurs, et ont découvert que l’argent blanchi émanait d’un réseau de prostitution de jeunes femmes nigérianes. L’argent transitait dans un salon de coiffure et une épicerie du XVIIIe arrondissement de Paris, avant de quitter la France dans des valises à double fond. "Les collecteurs remontaient l’argent depuis Lille, Colmar, Strasbourg, Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux, Nantes ou encore Paris. Tout repartait au pays", a confié à l’AFP le patron de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains (Ocrteh), Jean-Marc Droguet. Le réseau démantelé servait à financer deux organisations criminelles nigérianes : Eiye confraternity et Black Axe.