Lyon : un réseau de trafic d'armes démantelé

Quatorze personnes suspectées de faire partie d'un réseau de trafic d'armes volées en France et en Suisse ont été arrêtées à Lyon début mars.

Le 9 mars dernier, treize personnes soupçonnées d'avoir participé à des braquages d'armureries réalisées entre septembre et novembre 2020 en Suisse et dans le Jura ont été arrêtées à Bron et Vernaison, selon le journal Le Monde. Un dernier suspect a été arrêté au Portugal. Durant leurs perquisitions, les enquêteurs ont retrouvé des produits stupéfiants, sept armes dont un fusil d’assaut de type kalachnikov, des balises électroniques, des gilets pare-balles et plus de 240 000 euros en liquide ainsi qu'au moins cinq berlines volées de grosse cylindrée, écrivent nos confrères.

Dix mis en causes ont été mis en examen pour “association de malfaiteurs”, “vols en bande organisée” et “tentative d’homicide”. Selon un policier cité cité par le quotidien du soir, les armes étaient “destinées à alimenter le grand banditisme, en particulier le narcotrafic”. D'après l'enquête certains suspects comptaient utiliser les armes volées pour des attaques de fourgons blindés.