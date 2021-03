Lyon : un rassemblement en soutien aux Kurdes place Bellecour

Une mobilisation est attendue sur la place Bellecour à Lyon à 15 heures pour dénoncer la répression du Président turc Erdogan envers les Kurdes.

Dans une lettre du collectif Rebellyon, un appel au rassemblement a été lancé pour alerter l'opinion publique sur les "agressions militaires en Syrie et en Irak" du Président Turc Recep Tayyip Erdogan. Et ajoute, "si les kurdes sont les premiers visés, le pouvoir turc cherche à éradiquer toute forme de résistance et d’autonomie politique démocratique à ses frontières".

Le Président Erdogan est sur le point de faire interdire le Parti Démocratique des Peuples (HDP), parti prokurde et véritable force d'opposition au pouvoir politique en place. Depuis le coup d'Etat manqué en 2016, le HDP fait l'objet de nombreuses répressions avec notamment des poursuites pénales sur plusieurs députés. La CEDH dénonce une véritable atteinte à la démocratie avec la suppression de ce parti.

La région de Rojava, où se trouvent les Kurdes de Syrie est sous tension depuis 2019 avec l'intervention de l'armée Turque suite au retrait des troupes américaines. Cette région est politiquement autonome depuis 2013 avec les deux autres composantes de Rojava, les Arabes et les Chrétiens syriaques. Une alliance nommée Forces Démocratiques Syriennes (FDS). Rebellyon dénonce une possible offensive à venir de l'armée Turque dans la région.

Le rendez-vous a été donné à 15 heures place Bellecour à Lyon. Plusieurs associations participeront à l'évenement comme l'association France Kurdistan du Rhône et Amitiés Kurdes de Lyon Rhône Alpes. Des partis politiques seront aussi sur place avec Europe Écologie les Verts du Rhône, le PCF ou encore le PS.