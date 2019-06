Lyon : un opérateur de trottinette augmente les prix à son tour

Les 15 centimes par minute pour louer une trottinette électrique ont-ils fait leur temps à Lyon ? Un opérateur vient d'introduire la tarification dynamique et en profite pour augmenter son tarif le plus élevé.

À l'origine, le modèle des trottinettes électrique était basé sur un tarif assez simple à retenir : 1 euro le déverrouillage puis 15 centimes la minute. Tous ceux qui sont arrivés à Lyon ont débuté avec ce fonctionnement. Début juin, la start-up Lime a augmenté ses prix faisant passer la minute d'utilisation à 22 centimes (lire ici), le déverrouillage reste à 1 euro.

VOI a choisi de suivre la voie de la hausse des prix, tout en tentant de faire passer la pilule avec "la tarification dynamique". En fonction de la demande ou de la météo, le prix va désormais varier de 0,1 à 0,2 euro la minute. Il faudra donc vérifier à chaque fois et s'assurer du tarif que l'on est prêt à payer avant de valider.

La hausse des prix semble inéluctable chez l'ensemble des acteurs. Le modèle économique est pour l'instant impossible à équilibrer. Selon, le cabinet de conseil Boston Consulting Group, il faudrait au minimum quatre mois d’exploitation par trottinette pour amortir son coût, or la durée de vie de ce type de deux-roues ne serait que de trois mois à cause de la casse et du vandalisme.