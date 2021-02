Lyon : un nouveau patron des cafés, hôtels, restaurants et discothèques du Rhône

Thierry Fontaine, propriétaire de discothèques et de restaurants, prend la tête de l'Umih du Rhône, 1er syndicat patronal du secteur CHRD (cafés-hôtels-restaurants-discothèques).

La CHRD, acronyme pour le moins très vague (qui n'a rien à voir avec le musée lyonnais aux mêmes initiales), est sur le devant de la scène depuis le premier confinement.

Les quatre lettres englobent les cafés, les hôtels, les restaurants et les discothèques.

Au national, cela équivaut à 78,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 7 % du PIB, 1 million d'actifs dont 300 000 saisonniers. C'est le 1er secteur créateur d'emplois en France. A l'échelle du Rhône, la CHRD est le 3e employeur du département (environ 15 000 salariés) pour 5 200 établissements.

Le président général de l'Umih du Rhône, premier syndicat patronal du secteur, représente 700 établissements et 7 500 salariés.

Equipe rajeunie

En place depuis trois mandats, Laurent Duc cède la place à Thierry Fontaine, ancien directeur du Papagayo à Saint-Tropez et propriétaire de deux discothèques (Le Loft et Enjoy Club à Lyon) et de deux restaurants (The Maze à Limonest et la Brasserie Gabriel rue Saint-Jean, dans le Vieux-Lyon).

Cet "homme de terrain" est devenu président de la branche nuit à l'Umih du Rhône en 2016, vice-président général Umih France des cafés, bars, brasseries, établissements de nuit en avril 2018 puis président général de l'Umih "Nuit France" en septembre 2018 .

