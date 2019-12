Lyon : un lycéen de 15 ans touché au visage par un tir de LBD

Le jeune garçon âgé de 15 ans a été touché à la joue ce vendredi matin devant le lycée Ampère-Saxe (Lyon 3e).

Selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, un lycéen âgé de 15 ans a été touché au visage par un tir de LBD ce matin devant le lycée Ampère-Saxe. Une quarantaine de lycéens manifestaient devant l'établissement quand la victime, qui selon les témoignages recueillis par nos confrères n'était pas visée, a été touchée à la joue. Le tir aura eu lieu sans sommation alors que les policiers étaient “visés par des tirs de projectiles”, écrit France 3. Des coups auraient été échangés entre force de l'ordre et lycéens et des tirs de gaz lacrymogènes et LBD ont eu lieu. Le jeune homme a été emmené à l'hôpital pour des examens et serait en bonne santé.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits.

En début d'année, la Ligue des droits de l’homme a saisi le Conseil d’État pour interdire l’usage des lanceurs de balles de défense durant les manifestations.