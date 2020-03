Lyon : un homme jugé deux fois pour avoir harcelé son ex

Le suspect l'aurait menacé de mort, suivi au travail et lui a passé pas moins de 850 appels et SMS en 24h en février.

Un homme originaire de Marseille a été jugé la semaine passée pour avoir, en février, passé et envoyé 850 appels et SMS en 24h à son ex-compagne, rapporte Le Progrès. Le couple était séparé depuis plusieurs mois après une brève amourette estivale. Le suspect éconduit avait alors menacé de mort son ex, l'avait suivi dans la rue et à son travail et dégradé sa voiture, relatent nos confrères. Il sera jugé le 27 mars pour ces faits. Pour les appels et SMS, il a reçu six mois de prison, dont trois mois avec sursis, et a été écroué en attente du projet proche, conclut le quotidien.