Lyon : un homme frappé et enfermé dans un coffre pour 300€ de loyer impayé

Un trentenaire a été roué de coups et enfermé dans le coffre d'une voiture par ses locataires à qui il devait 300 euros de loyer.

Le 18 mai dernier vers 20h, un trentenaire a rejoint un Lyonnais de 18 ans dans le quartier de Perrache. Tous deux se connaissaient puisque le trentenaire louait au suspect et à un autre Lyonnais âgé de 22 ans un appartement et devait leur verser 300 euros de loyer impayé. Arrivé sur les lieux le locataire suivait les deux Lyonnais dans l'appartement pour leur donner l’argent. Sur le trajet, il était roué de coups et chargé dans le coffre de la voiture. Le 19 mai peu avant 2h du matin il parvenait à s'enfuir avenue Barthélémy Buyer dans le 5e arrondissement. Les deux mis en cause prenaient alors la fuite avec le véhicule. Ils ont été arrêtés ce mardi rue Faubourg de l’Hôpital à Chabeuil (26). Le Lyonnais de 18 ans avait 2 antécédents judiciaires sur son casier et l'autre de 22 ans quatre. En garde à vue, ils ont reconnu les violences, mais pas le vol du véhicule retrouvé non loin du lieu où la victime avait pris la fuite. Ils vont être présentés au parquet ce mercredi en comparution immédiate pour “séquestration et vol avec violences en réunion”.