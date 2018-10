Lyon : un homme arrêté pour quatre agressions et tentatives d’extorsion

Un homme a été arrêté ce samedi pour avoir agressé plusieurs personnes dans le 6e arrondissement.

Un mineur âgé de 17 ans a été inter interpellé ce samedi à l’angle de l’avenue Jean Jaurès et de la rue Chevreul dans le 7e arrondissement de Lyon par la Bac. Avec l’aide d’un complice, il venait de commettre 4 agressions dans le 6e arrondissement : tentative d’extorsion d’un scooter sous la menace d’une arme de poing, tentative de vol de portefeuille sous la menace d’une arme de poing, tentative de vol sous la menace d’une arme de poing et vol avec violences d’un smartphone (2 jours d’ITT). L’auteur des faits était trouvé porteur d’une arme de poing de type “Airsoft” et de résine et d’herbe de cannabis. Par ailleurs, le téléphone de l’une des victimes était retrouvé en salle de rétention alors qu’il tentait de s’en débarrasser. Il a partiellement reconnu les faits, mais refusé de révéler l’identité de son complice. Il a été présenté au parquet ce dimanche. Il a fait l'objet d'un rappel à la loi pour l’infraction à la législation sur les stupéfiants et a été écroué avec ouverture d’information pour “Tentatives d’extorsion aggravée, extorsions aggravées, vol avec violences”.