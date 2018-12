Lyon : un guide pour se lancer dans le zéro déchet

L’association Zéro Déchet Lyon édite un guide pour aider les habitants de la métropole lyonnaise à se lancer dans le zéro gaspillage. Un besoin que les membres de l’association identifient depuis plusieurs mois.

"Objectif Zéro Déchet", c’est le titre du livre de 150 pages que propose dès aujourd’hui l'association Zéro Déchet Lyon. Cet ouvrage, réalisé par une dizaine de bénévoles, facilite la mise en pratique du "zéro gaspillage" à travers des conseils, recettes, bonnes adresses etc. "Notre livre vous montrera étape par étape comment agir au quotidien et adopter des petits gestes faciles pour réduire vos déchets" indique l’association. Par exemple, des tutoriels permettent d’apprendre à maîtriser les ingrédients pour fabriquer soi-même des produits ou objets. "On réalise beaucoup d’opérations de sensibilisation, rapporte Emma Chanu, coordinatrice de l’association. À chaque rencontre, on explique la démarche, on donne des informations. Mais celles-ci n’étaient compilées nulle part alors que l’on sentait un besoin." Parmi les questions récurrentes que se posent les Lyonnais : "où aller pour faire réparer mes objets ?", "où composter mes déchets organiques ?". Autant d’interrogations auxquelles le guide apporte des réponses concrètes et locales puisqu’il est dédié aux habitants de la métropole, avec des adresses précises de lieux et acteurs ressources sur la question.

Une campagne de financement participatif réussie

Preuve de ce besoin, l’initiative a été plébiscitée par les citoyens, dans le cadre de la campagne de financement participatif lancée en novembre pour soutenir le projet. Alors que l’objectif était de 6500 €, l’association a récolté plus de 7500 €. En complément, l’association a également reçu 1000 € d’Atlantic Nature, qui sélectionne tous les deux mois deux projets pour la défense de l’environnement et la protection animale. Un succès qui permet à Zéro Déchets Lyon de proposer le guide à prix libre (chacun l’achète à hauteur de ses moyens) et d’avoir imprimé 5000 exemplaires, contre 2000 initialement prévus. L’impression a d’ailleurs été réalisée à Villeurbanne, sur papier recyclé et avec encre végétale.

La soirée de lancement du guide se déroule ce mardi soir à l’Alter Hostel (Lyon 9) à partir de 18h30. Des permanences sont également prévues durant les prochains jours au siège de l’association pour distribuer des exemplaires aux personnes intéressées (voir le site internet de l'association). D’autres rendez-vous seront organisés en janvier pour toucher un maximum de personnes (infos sur la page Facebook de l’association). Née en 2015 en tant que groupe local de Zéro Waste France, l’association compte aujourd’hui 250 adhérents à Lyon.