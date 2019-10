Lyon : un couple agressé dimanche matin quai Augagneur

L'agression a eu lieu dimanche à 00h30 sans raison apparente pour le moment.

Vers minuit et demi ce dimanche, deux jeunes hommes âgés de 16 et 18 ans ont agressé un couple quai Augagneur dans le 3e arrondissement. L'homme âgé de 22 ans a reçu trois jours d'ITT et la femme âgée de 33 ans un jour. Les policiers cherchent à déterminer les raisons de cette agression. Placés en garde à vue, les deux suspects ont partiellement reconnu les faits. Le mineur est déféré ce lundi au parquet pour une mise en examen tandis et le majeur va être jugé en comparution immédiate.