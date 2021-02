Lyon : un cortège festif en soutien aux fêtards du nouvel an de Lieuron ce samedi

Une manifestation traversera le 7e arrondissement de Lyon ce samedi 13 février en début d'après-midi pour exiger la fin des poursuites judiciaires engagées contre les fêtards du nouvel an de Lieuron.

Des cortèges d'allure festive défileront ce samedi 13 février dans plusieurs grandes villes de France. A Lyon, les partisans de la fête libre sont invités à se réunir à partir de 13h sur la place Jean Macé, dans le 7e arrondissement, en soutien aux "inculpés de la Maskarade". La "Maskarade", c'est ce nouvel an organisé à Lieuron qui a fait couler beaucoup d'encre. En pleine pandémie, ce rassemblement de plus de 2000 fêtards avait été vu d'un très mauvais œil et sévèrement réprimé, alors même qu'il ne semble avoir été suivi d'aucun cluster de COVID-19. Les organisateurs font depuis l'objet de poursuites judiciaires.

A Lyon, un cortège de soutien partira donc à 13h de la place Jean Macé et empruntera l'avenue Jean Jaurès jusqu'à Gerland. Les organisateurs de cette manifestation exigent l'arrêt des poursuites qu'ils jugent "démesurées" à l'encontre des participants du nouvel an, la restitution du matériel non utilisé à Lieuron, le "droit aux alternatives sociales et culturelles", l'abrogation des lois "sécuritaires" comme la loi dite "de sécurité globale" et la fin des contrôles judiciaires des personnes inculpées. L'appel à cette mobilisation précise également que le port du masque sera obligatoire durant toute la durée de la manifestation. D'après l'événement Facebook, près d'un millier de personnes sont attendues dans les rues de Lyon.