Lyon : un an de prison ferme pour avoir tabassé un couple gay

A l’été 2017, deux hommes étaient passés à tabac alors qu’ils se promenaient main dans la main dans la rue. Ce mercredi se tenait le procès des agresseurs homophobes.

L’attaque remonte à l’été 2017, lors de la fête de la musique. Dans la nuit du 21 au 22 juin, Alfredo et Boris, un couple homosexuel, rentrent chez eux, quand ils sont pris à partie. Une jeune femme, accompagnée de deux hommes, profère des insultes. Alfredo et Boris continuent leur chemin. Et puis ils répondent. C’est alors une pluie de coups qui s’abat sur les deux hommes. Ils sont passés à tabac en pleine rue, dans le 9e arrondissement de Lyon, par trois jeunes d’une vingtaine d’années relate 20 Minutes. L’agression à caractère clairement homophobe entraîne 45 jours d’ITT sur l’une des victimes, dont le tibia a été fracturé. Après une longue attente, Alfredo et Boris ont enfin pu obtenir justice, lors du procès qui se tenait ce mercredi.

Seuls deux des trois agresseurs ont été retrouvés. Le troisième agresseur, un SDF, n’a jamais été retrouvé. L’homme qui a tabassé le couple a écopé d’un an de prison ferme. La jeune femme quant à elle a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis, ainsi qu’un stage de citoyenneté qu’elle devra payer de sa poche. "Je suis soulagé que ce soit terminé et que les condamnations aient été prononcées. Je m’estime satisfait de ce qui a été décidé", s’exprimait une des victimes auprès de Radio Scoop.