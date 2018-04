Un employé des Transports en commun lyonnais (TCL) est décédé ce vendredi soir dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il intervenait sur une ligne aérienne.

"Décédé dans l’exercice de sa mission de service public". La CGT a fait part du décès d'un agent TCL ce vendredi en fin de journée. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, intervenait sur des lignes aériennes, sur la commune de Caluire, a précisé un responsable syndical à Lyon Capitale. La CGT qui adresse ses condoléances à la famille du défunt et son soutien au collègue, "extrêmement choqué", qui assistait l'agent décédé dans sa mission. Une enquête sera ouverte par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dès lundi pour faire toute la lumière sur les circonstance du drame. Le trentenaire décédé n'était pas ancien dans l'entreprise nous a précisé une source syndicale, "il devait être là depuis un an".