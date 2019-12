Lyon : très bonne ce samedi, la qualité de l'air va se dégrader à Lyon

La qualité de l'air est très bonne ce samedi à Lyon. Mais elle va progressivement se dégrader, dimanche, puis surtout lundi. Les polluants atmosphériques vont s'accumuler.

Lyon respire bien ce samedi 28 décembre. La qualité de l'air est très bonne sur l'agglomération lyonnaise. Le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes établit un indice de 17 sur une échelle allant de 0 (très bonne) à 100 (très mauvaise qualité de l'air).

Lundi, la qualité de l'air sera médiocre à Lyon

Mais cette très bonne qualité de l'air va se dégrader au cours des prochains jours, au cours des derniers jours de l'année 2019.

"Dimanche 29 et lundi 30 décembre, les vents vont chuter et les températures seront en baisse. Les polluants atmosphériques devraient par conséquent s'accumuler et la qualité de l'air sera bonne à moyenne voire localement médiocre sur le bassin lyonnais", prévoit d'ores et déjà le laboratoire.

Une année 2019 chaotique du côté de la qualité de l'air à Lyon

Ainsi, dimanche, l'indice prévu est de 47. Lundi, l'indice annoncé est de 68, soit une qualité de l'air médiocre à Lyon.

Une qualité de l'air médiocre qui viendra clôturer une année 2019 particulièrement chaotique du côté de la qualité de l'air à Lyon. De très forts épisodes de pollution ont notamment touché Lyon lors de la fin des mois de juin et juillet 2019.