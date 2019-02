Lyon : travaux dans le tunnel de Fourvière lundi et mardi

Pour cause de travaux d’entretien et de maintenance, le tunnel de Fourvière sera utilisé en bidirectionnel lundi et mardi de 21h à 5h le lendemain matin.

Pour faciliter des travaux d’entretien et de maintenance, le tunnel de Fourvière sera utilisé dans le système bidirectionnel lundi et mardi. Deux tubes de deux voies à sens unique sont utilisés habituellement par les automobilistes sous la colline qui prie. Lundi 25 et mardi 26 février, de 21h à 5h du matin, l’un des deux tubes sera fermé et la circulation se reportera dans l’autre tube. Dans le tube « ouvert », la circulation, habituellement en sens unique, s’effectuera dans les deux sens.

Pour rappel, le tunnel Vivier Merle, dans le 3e arrondissement, reste inaccessible jusqu'au printemps 2020 dans le cadre de la rénovation du quartier de la Part-Dieu.