Lyon : travail dissimulé par un trentenaire

Dans le 3e arrondissement, un homme de 29 ans a été interpellé le mardi 10 juillet à 10h à la gendarmerie de Thoissey, où il était convoqué dans une procédure distincte. Sans domicile connu, avec 13 antécédents judiciaires, il gérait une société actuellement en liquidation judiciaire et il a volontairement omis de déclarer des salaires et des cotisations à l’URSSAF et à la CARSAT. Le préjudice de l’URSSAF serait de 721 728 euros. L’auteur a reconnu les faits.