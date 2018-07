Lyon : tout savoir sur le feu d'artifice du 14 juillet

Horaires, spectacles, bals populaires, circulation, sécurité, Lyon Capitale fait le tour pour vous du dispositif qui accompagnera le feu d'artifice du 14 juillet à Lyon. Un événement sur la thématique des “maîtres de la Lumière” cette année.

Comme chaque année, le feu d'artifice du 14 juillet va être tiré depuis les hauteurs de Fourvière. Durant l'événement de 2018, le spectacle travaillera la thématique des “maîtres de la Lumière”, dans un tour du monde pyrotechnique à travers les grandes nations de l’artifice. Le feu d’artifice sera tiré à 22h30 de 3 sites différents : le parc des Hauteurs, les jardins de l’ECAM et la terrasse du conservatoire. Au total, 14 tableaux se succéderont pendant 20 minutes de spectacle.

La France : l’élégance et le graphisme.

Les USA : effets aériens, rythmés et cadencés

La Chine : effets aériens bruyants et spectaculaires

L’Italie : bombes à multiples effets, pluie d’étoiles, effets argentés

L’Espagne : couleurs pastel, palmiers et son affirmé

Le Japon : orfèvrerie pyrotechnique, multiples changements de couleur.

Chaque tableau sera accompagné d’un embrasement coloré de la basilique. “Ce tour du monde des feux d’artifice s’achèvera avec un final de 3 minutes qui reprendra tous les effets et les sonorités des précédents tableaux”, précise la ville. En cas de mauvais temps, le feu d’artifice sera reporté au lendemain, ou à une date ultérieure.

Côté ambiance et bals populaires, trois scènes vont être installés sur les quais de Saône entre 21h à 00h30, entre les ponts Maréchal Juin et Bonaparte (côté presqu’île).

Concernant la circulation (voir plan ci-dessous), un dispositif spécial va être élaboré. La circulation routière sera interdite de 20h à 00h30 avec un dispositif de véhicules anti-béliers : quai Saint-Antoine / quai des célestins / pont Bonaparte / pont Maréchal Juin / Quai Romain Rolland et rue Adolphe Max / chemin neuf dans le sens de la descente (cf plan ci-dessous). L’accès aux quais sera fermé au niveau de la place des Célestins, rues Charles Dullin et Port du Temple. Aucune sortie et entrée ne sera possible pour les parkings privés et parkings Saint-Georges, Célestins et Saint-Antoine de 19h à 00h30. Les bus seront détournés sur les zones fermées à la circulation Quai de Saône et Fourvière à partir de 19h. Enfin, la passerelle du Palais de justice sera fermée aux piétons entre 20h et 23h30 et les accès aux bas ports de la Saône seront interdits.

Enfin s’agissant du périmètre autour du feu d’artifice, le parc des Hauteurs fermera à partir du 12 juillet 20h. La réouverture est prévue le dimanche 15 juillet à 12h. Le jardin du Rosaire sera également fermé du 13 juillet 22h au 15 juillet 12h. Les grilles de l’esplanade de Fourvière seront fermées aux véhicules le 14 juillet au matin, mais l’accès piéton au parvis et à l’esplanade restera possible sauf de 20h à 23h. La rue Radisson et la Montée Decourtray seront fermées à la circulation le 14 juillet à partir de 20h. Le funiculaire ne fonctionnera plus à partir de 20h.

Côté sécurité, la présence de personnel de sécurité sera renforcée dans les espaces publics.