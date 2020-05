Lyon : tous les parcs sont ouverts, mais des zones restent fermées

Si les parcs sont ouverts à Lyon, la ville a tenu à rappeler que certaines zones restent fermées.

Tous les parcs, squares et jardins de la ville de Lyon sont ouverts, soit 300 lieux. Néanmoins, la ville a tenu à préciser que "étant donné le contexte sanitaire, les aires de jeux et de renforcement musculaires restent fermées. Un arrêté a été pris en ce sens, car sur ces équipements, il est en effet impossible de garantir la distanciation sociale et le respect des gestes barrières entre utilisateurs".

Ainsi, des zones ont été condamnées et il est impératif de respecter ces interdictions dans chaque parc et ne pas laisser les enfants y accéder. Dans certains de ces derniers, il a été également choisi de laisser des zones à l'état naturel (lire ici).