Lyon : tous les métros arrêtés à cause d'une suspicion de coronavirus

En raison d'une suspicion de cas de coronavirus COVID-19 au sein du PC métro de Lyon, toutes les lignes sont arrêtées jusqu'à 17 heures. Les métros A, B, C et D et funiculaires F1 et F2 ne circulent plus le temps d'appliquer le protocole lors de chaque suspicion.

Le poste de commandement métro est en cours de désinfection. Une fois cette dernière terminée, l'ensemble du personnel pourra reprendre son poste et les lignes circuleront à nouveau. Il s'agit là du protocole habituel. La suspicion arrivant dans un point névralgique, ses conséquences sont plus lourdes que d'habitude.

Ce poste de commandement est isolé, son accès est uniquement réservé à ceux qui supervisent le fonctionnement de tous les métros à Lyon. La levée des doutes est en cours pour savoir si la suspicion est avérée ou non.

