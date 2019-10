Lyon : tentative de record du monde de la plus grande planche apéro

La tentative de record du monde aura lieu ce vendredi à Lyon dans le 2e arrondissement.

Dans le cadre du record “Paye ta planche”, la structure de management de centre-ville My Presqu'ile va organiser ce vendredi soir un record du monde de la plus grande planche apéro. Une grande tablée sera disposée sur 50 mètres de long sur le quai Saint-Antoine à partir de 17h30. “Un événement qui mette à l'honneur l'art de l'apéro et les lyonnaiseries”, expliqué l'association de commerçants.

Une cinquantaine d'artisans de la ville participeront à l'événement. Les dégustations s'ouvriront avec l'invitation à des associations destinées aux plus démunis et se poursuivront avec le public du festival, Lyonnais et touristes. Ce n'est pas la première fois qu'un tel record est organisé à Lyon qui avait déjà accueilli le plus grand pâté en croûte et la plus longue tarte au sucre.