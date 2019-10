Lyon TCL : le métro D perturbé à cause d’un colis suspect

Suite à la présence d’un bagage abandonné à Vaise, la ligne de métro D est perturbée ce lundi matin à Lyon.

Un bagage abandonné a été retrouvé à la station Vaise de la ligne D. Comme le veut le protocole, il est donc traité comme un colis suspect. Dès lors, le métro D est perturbé ce lundi matin.

Les stations Valmy et Vaise ne sont plus desservies. Le métro D ne circule qu’entre Vénissieux et Gorge de Loup.

Le retour à la normale est pour l’instant prévu autour de 8h10, à moins que le propriétaire du sac ne se manifeste rapidement.