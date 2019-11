Lyon TCL : arrêt à la demande sur tous les bus, mode d'emploi

À partir de ce vendredi 15 novembre, TCL propose l'arrêt à la demande sur toutes les lignes de bus après 22 heures. Comment en profiter ?

Ce vendredi 15 novembre marque le début des métros jusqu'à 2h du matin à Lyon, les vendredis et samedis, mais surtout une autre mesure, peut être encore plus importante en matière de déplacement en transports en commun la nuit à Lyon.

Tous les soirs, dès 22 heures, il est désormais possible de descendre à la demande entre deux arrêts sur l'intégralité des lignes de bus du réseau TCL. La mesure a été mise en place pour permettre aux voyageuses et voyageurs de pouvoir être rapprochés au maximum de leur lieu d'arrivée. Depuis huit mois, cette opportunité est testée sur les lignes de bus C14, 7, 52, C5, et C12. Près de 400 voyageurs ont pu bénéficier de ce service. Le déploiement sur l'ensemble des lignes permet à la mesure de passer dans une autre dimension.

Comment en profiter ?

Pour en profiter, lors de la montée, il suffit de prévenir le conducteur du bus que l'on souhaite descendre entre deux arrêts. Une fois proche de la destination, le chauffeur cherche un point qui permet de descendre en toute sécurité et arrête le bus à l'endroit qui convient le mieux pour se rapprocher du point d'arrivée, sans prendre de risque. Point important : la descente se fait par l'avant.