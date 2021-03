Lyon : Sytral vote une aide d'urgence pour les étudiants

Dans un communiqué, Sytral annonce avoir pris deux mesures importantes pour aider les étudiants et assure une réduction des prix des abonnements TCL à la rentrée pour les 18-25 ans.

Pour l'heure, deux mesures sont à effet immédiat. La première concerne le remboursement des abonnements des mois de janvier et février, "pour les étudiants boursiers et ceux ayant bénéficié d’une aide financière d’urgence du CROUS, titulaires d’un abonnement annuel". La seconde permet de stopper son abonnement annuel dès le mois de mars 2021 "pour tous les étudiants qui n’auraient plus l’usage des transports en commun". Deux mesures qui devraient coûter aux alentours de 2,9 millions d'euros à Sytral .

Pour les demandes de remboursement il faudra faire la demande en ligne avant le 14 mars prochain sur le site TCL.

Baisse des prix des abonnements pour les 18-25 ans

Dès la rentrée de septembre 2021, les abonnements TCL 18-25 ans diminueront de 23 % et passeront de 32,5 € par mois à 25 euros. Sytral va développer son offre et proposer un abonnement à 10 euros par mois "pour les étudiants boursiers et ceux qui bénéficient de l’aide d’urgence annuelle du CROUS".