Lyon Saint-Exupéry : des vols vers Malaga et Santorin

La compagnie aérienne Volotea vient d'annoncer deux nouvelles destinations au départ de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, avec des vols vers Malaga et Santorin.

Volotea a choisi de faire de Lyon sa sixième base en France, souhaitant proposer toujours plus de destinations depuis l'aéroport de Saint-Exupéry. Ainsi, à partir du 17 avril 2020 et jusqu'au 31 août, la compagnie aérienne ibérique va proposer deux vols par semaines vers Malaga-Costa del Sol, le lundi et vendredi. Transavia offre déjà cette destination depuis Lyon et va donc devoir faire face à une nouvelle concurrence low cost.

Du 22 avril, au 26 août, Volotea programmera un vol par semaine les mercredis entre Lyon et Santorin-Thira en Grèce. Cette destination n'était pas proposée à Lyon jusqu'à présent. Volotea précise que de nouvelles dessertes seront prochainement annoncées. Elles proposent actuellement neuf liaisons au départ de Lyon Saint-Exupéry : Alicante, Palma de Majorque, Valence (Espagne), Cagliari, Palerme, Venise, Dubrovnik (Croatie), Split (Croatie) et Prague.