Lyon-Saint-Etienne : le trafic SNCF de retour à la normale

A cause d’une panne du système de freinage sur un train de marchandises, le trafic ferroviaire était très perturbé ce vendredi matin entre Lyon et Saint-Etienne. Depuis le début d’après-midi, il est de retour à la normale.

Suite à une panne sur un train de marchandise, le trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne était largement perturbé ce matin. De 7h jusqu’à midi, seul un train circulait par heure, sans la mise en place de bus relais. Une pagaille plutôt conséquente sur l'une des lignes les plus empruntées de la région. Depuis le début d’après-midi, le trafic a retrouvé un rythme normal. La panne du train de marchandises était due à un défaut du système de freinage. Le conducteur a alerté les services de sécurité, qui ont fait le maximum pour permettre un retour à la circulation habituelle le plus rapidement possible.