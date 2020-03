Lyon -Rhône : attention aux allergies, les pollens de bouleau en forte hausse

Le risque allergique dû aux pollens de bouleau est en augmentation dans le département du Rhône.

Le confinement n'arrête pas les pollens. Selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), les pollens de bouleau sont de plus en plus présents dans le département du Rhône. En effet, le risque allergique est actuellement de 3 sur 5 et est en constante progression. Les pollens de bouleau se répandent actuellement dans la totalité des départements de la région. C'est dans le Puy-de-Dôme que le risque allergique est le plus fort (4/5). Dans le Rhône on trouve aussi actuellement des pollens de cyprès (1/5), frênes et peupliers (2/5). Durant ce confinement, il est toute de même conseillé d’aérer son intérieur, de préférence tôt le matin ou plus tard le soir, là où les pollens sont les moins présents dans l'air.

Le RNSA prévient qu'en raison du Covid-19, de nombreux sites de mesures des pollens et moisissures sont à l'arrêt en France. Les données actuelles sont une estimation basée sur les quelques données des sites qui fonctionnent, les observations phénologiques, les retours cliniques de médecins, les prévisions météorologiques, et leur expertise.