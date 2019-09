Lyon : reprise des lignes de métro A et B après une tentative de suicide

Après l'attaque de Villeurbanne, certains voyageurs ont redouté le pire. Suite à une tentative de suicide à la station de métro Charpennes, les lignes A et B de Lyon ont été lourdement impactées par un arrêt de service pendant plus d'une heure.

Les souvenirs de l'attaque de Villeurbanne sont encore très présents à Lyon et ce jeudi matin, l'inquiétude était palpable aux abords de la station de métro Charpennes où de nombreux policiers et pompiers étaient présents pour intervenir suite à une tentative de suicide dans le métro. Vers 8h, une personne était présente sur les voies, ce qui a entraîné une interruption du trafic sur l'ensemble de la ligne A et une très grande partie de la ligne B. Évacuée par les pompiers, ses jours ne seraient pas en danger selon nos informations.

Cette tentative de suicide a lourdement impacté les deux métros pendant plus d'une heure, Charpennes étant un nœud majeur de la ville. Les lignes A et B ont pu reprendre leur trajet vers 9h30/9h45.