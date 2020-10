Lyon : rassemblement ce dimanche à la mémoire de l'enseignant décapité

Un rassemblement est organisé ce dimanche 18 octobre à 15h sur la place Bellecour, à Lyon, à la mémoire de l'enseignant d'histoire-géographie décapité ce vendredi dans les Yvelines.

Divers syndicats d'enseignants (CGT, SNES-FSU, SNUEP-FSU, FO, SUD, SNALC, CFDT...) appellent à un rassemblement à la mémoire de Samuel Paty ce dimanche 18 octobre à 15h à Lyon, place Bellecour. Ce professeur d'histoire-géographie a été décapité ce vendredi 16 octobre à proximité du collège où il exerçait, dans les Yvelines.

Pour la CGT, "ce drame met en lumière une nouvelle fois le rôle fondamental de l'école dans la lutte contre toutes les formes d'obscurantisme, de fanatisme et de haine de l'autre, un rôle régulièrement mis à mal par la destruction méthodique du service public d'éducation et par toutes celles et ceux qui font la promotion du fanatisme, de la division sous quelque prétexte que ce soit."

Il semble que des caricatures de Mahomet soient à l'origine du drame. Le professeur aurait invité ses élèves musulmans à sortir de la classe avant de montrer les caricatures aux autres, dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Les faits auraient suscité une vive polémique dans l'établissement, suivie de plaintes et de menaces. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Neuf personnes sont actuellement en garde-à-vue.