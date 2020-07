Lyon : quelques places encore disponibles pour Divertisport été 2020

Le programme d’activités sportives 6-16 ans de la ville de Lyon, Divertisport, lance une nouvelle campagne d’inscription à partir du 6 juillet, 13h30.

Divertisport, comme chaque année lors des vacances scolaires, ce sont des sports collectifs, du vélo, de l’escalade, baignade, sport de combat, raquette, voile, qui sont proposés aux enfants lyonnais de 6 à 16 ans. Cette année les activités sont proposées du mercredi 8 juillet au mercredi 26 août.

Beaucoup de places ont déjà été prises et celles restantes pour la nouvelle campagne d’inscription, du 6 juillet au 12 juillet 23h59, concernent quelques centres pour le mois d’août. En 2020, 600 places et 12 centres d’accueil supplémentaires ont été ouverts par rapport à 2019.

Protocole sanitaire oblige, 32 enfants seront accueillis par centre et le port de masque obligatoire pour les plus de 11 ans. Pour en savoir plus sur les modalités d’inscription, il suffit de se rendre à cette adresse : https://www.lyon.fr/demarche/loisirs/inscription-en-ligne-divertisport