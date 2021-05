Lyon : quelles sont les trois boîtes de nuit qui ont déjà fermé pendant le Covid ?

Depuis le début de la crise sanitaire, au moins trois boîtes de nuit de l’agglomération lyonnaises ont déjà mis la clé sous la porte, sur la trentaine d’établissements que recense l’UMIH, le premier syndicat patronal des cafés, hôtels, restaurants et discothèques.

Grand absent de la réouverture du 19 mai, le monde de la nuit attend toujours d’être fixé sur son sort et le gouvernement est pour le moment resté très vague sur le sujet. Une situation intenable pour les boîtes de nuits, à l’arrêt depuis plus d’un an, et qui ne survivent pour certaines que grâce aux aides du fonds de solidarité mis en place par l’État.

10 % de fermetures

Au 25 mai 2021, l’UMIH (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie) déplorait déjà la fermeture de trois boîtes de nuit sur l’agglomération lyonnaise, en raison du Covid, sur la trentaine qu’elle comptabilise. "Le Bloc [Lyon 3e, NDLR] a fermé en novembre, les personnes qui avaient repris le Titan [Couzon-au-Mont-d’Or, NDLR], avant le Covid, n’ont pas tenu et le Choo Choo [Lyon 6e, NDLR] a déposé le bilan", nous précise Thierry Fontaine, le président de l’UMIH dans le Rhône. Soit, environ 10 % des établissements recensés sur l’agglomération, par le premier syndicat français des cafés, hôtels, restaurants et discothèques.

Au niveau national, Thierry Fontaine chiffre le nombre de dépôts de bilan de discothèques à "150 ", auxquels viennent s’ajouter "100 à 150 autres établissements qui ont un coup dans l’aile et qui sont entre la mise en sauvegarde ou le redressement judiciaire".

Un fonds de solidarité pour stopper l’hémorragie

La mise en place du fonds de solidarité afin, notamment, de prendre en charge les frais de fonctionnement des boîtes de nuit, à "hauteur de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence", a permis de ralentir l’hémorragie. Thierry Fontaine alerte toutefois sur le fait que la réouverture des discothèques ne marquera pas la fin des fermetures, à mettre au compte du Covid. "Aujourd’hui, il y a des propriétaires qui ne croient plus à la réouverture et certains qui ne veulent plus repartir", déclare-t-il à regret.