Lyon : quelle législation à la rentrée pour les trottinettes électriques ?

Une nouvelle législation concernant les trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards va entrer en application à la rentrée prochaine. “Après plusieurs mois de travail et de concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, les ministères de l’Intérieur (Délégation à la sécurité routière) et des Transports viennent de finaliser un projet de décret modifiant le Code de la route. Il vient d’être notifié à la Commission européenne et sera présenté au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) puis au Conseil d’État”, a écrit la préfecture du Rhône.

Port du casque, amendes, interdictions, découvrez la réglementation qui sera appliquée à partir de la fin du mois.

Règles générales :

(EDP) motorisé. Le transport de passagers est interdit : c’est un engin à usage exclusivement personnel.

Il est interdit de porter à l'oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible d’émettre du son.

Quels équipements porter ?

De nuit, ou de jour par visibilité insuffisante, et même en agglomération, ils portent un vêtement ou équipement rétro-réfléchissant (par exemple un gilet, un brassard, ...)

Les EDP motorisés doivent être équipés : de feux avant et arrière, de dispositifs rétro-réfléchissants (catadioptres), de frein, et d’un avertisseur sonore.

Il est interdit de circuler avec un engin dont la vitesse maximale n’est pas limitée à 20 km/h.

Enfin le port du casque ne sera pas obligatoire, mais recommandé.

Où pourra-t-on rouler ?

Les EDP motorisés sont interdits de circuler sur le trottoir (sauf si le maire prend des dispositions afin de les y autoriser). Sur les trottoirs, l’engin doit être conduit à la main sans faire usage du moteur.

En agglomération, ils ont obligation de circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a. À défaut, ils peuvent circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.

Hors agglomération, leur circulation est interdite sur la chaussée, elle est strictement limitée aux voies vertes et aux pistes cyclables.

Le stationnement sur un trottoir n’est possible que s’ils ne gênent pas la circulation des piétons. La loi mobilités permettra aux maires d’édicter des règles plus précises de leur choix.

Quelles sanctions ?