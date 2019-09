Lyon : quand l'OL se fait remplacer son forum par un site pour adultes

Personne n'est à l'abri d'un (petit) problème en matière de sécurité informatique. Selon nos constations, le forum de l'Olympique lyonnais a renvoyé pendant moins d'une heure vers une page dédiée aux mangas pour adultes.

C'est une affaire de lien et de redirection qui ne passe pas inaperçue. Selon nos constations, le forum de l'Olympique lyonnais a renvoyé pendant moins d'une heure vers un autre forum dédié aux mangas et à la pornographie. Des habitués ont immédiatement interpellé le club sur les réseaux sociaux.

Le site principal ne semble pas être compromis, mais la faille serait à chercher du côté du forum. On ignore qui est derrière cette attaque. Contacté par Lyon Capitale, l'Olympique lyonnais indique que le problème a été rapidement identifié et est en cours de résolution. La page a été rendue inaccessible le temps de trouver une solution. En attendant, il vaudra mieux éviter de se connecter sur le forum de l'OL en public, ou au travail, on ne sait pas sur quels types d'images les internautes pourraient tomber !

En août 2018, des cyber escrocs avaient tenté de pirater la boutique en ligne du club entre le 10 juin et le 1er août, l'Olympique lyonnais ayant réussi à contrer les attaques après les avoir repérées. La redirection vers un autre type de forum reste donc bien moins grave que les tentatives subies il y a un an, le problème ayant été pris en charge rapidement.