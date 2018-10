Lyon : premier coup de pelle pour le prolongement du métro B

Ce vendredi matin, le Sytral a donné symboliquement le premier coup de pelle à Saint-Genis-Laval pour le prolongement de la ligne de métro B. Les travaux vont débuter pour une ouverture en 2023.

Charpennes sera relié à Saint-Genis-Laval grâce au métro B en 2023. Le premier coup de pelle a été symboliquement donné ce vendredi 12 octobre et les travaux vont débuter pour réaliser le prolongement de la ligne B qui reliera la gare d'Oullins aux Hopitaux Lyon-Sud à Saint-Genis-Laval (avec un arrêt intermédiaire dans le centre-ville d'Oullins). Les travaux de construction du puits et des stations vont débuter, jusqu'à l'arrivée du tunnelier fin 2019 qui creusera jusqu'à Oullins, avant d'achever sa mission en 2020. Il faudra encore installer la voie et les équipements, et terminer les stations en surface. La mise en service du prolongement de ligne B est prévue pour l'été 2023. À Saint-Genis-Laval, une station sur deux niveaux accueillera alors les voyageurs. Dotée de panneaux solaires et d'une toiture végétalisée comme ses façades, elle favorisera l'autoconsommation en électricité et en eau. Entre temps, à partir de 2020, la ligne B sera automatisée et accueillera des rames climatisées.