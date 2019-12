Lyon : premier bilan de l'ouverture des métros jusqu'à 2h les week-ends

Depuis le vendredi 15 novembre, les métros lyonnais circulent jusqu'à 2h du matin les soirs de week-end. Les voyageurs sont au rendez-vous.

C'était une très forte demande des utilisateurs du métro depuis des années. Le métro s'arrêtait à minuit tous les soirs, même les week-ends. Depuis le 15 novembre, il fonctionne jusqu'à 2h du matin le vendredi et le samedi soir.

Le Sytral souhaitait mettre en place cette mesure le plus rapidement possible. Le surcoût de l'ouverture jusqu'à 2 heures du matin est estimé à plus de 1,5 million, sécurité comprise.

20 000 voyages entre 0h et 2h chaque week-end

Et pour l'instant, les voyageurs sont au rendez-vous. Depuis un mois, plus de 20 000 voyages sont comptabilisés chaque week-end entre minuit et 2h du matin selon le Sytral.

Pour rappel, le dernier métro A part de Perrache à 1h58, à 1h40 de Vaulx-La Soie. Le dernier métro B part lui de Charpennes à 1h55 et de Gare d'Oullins à 1h50. Les horaires pour les lignes C et D sont à retrouver ici. Il y a environ un métro toutes les 10 minutes après minuit.