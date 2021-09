Lyon : point d'étape sur les travaux de rénovation du silo de la Bibliothèque de la Part-Dieu

Initiés en 2018, les travaux de rénovation du silo de conservation de la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu avancent. Avec un investissement de 13,6 millions d'euros, intégralement financé par la Ville de Lyon, les enjeux de réhabilitation du silo sont nombreux. Point d'étape à mi-parcours, deux ans avant la fin des travaux.

C'est la première fois que la Bibliothèque de la Part-Dieu connaît d'importants travaux de réaménagements depuis la construction du bâtiment en 1972. Le silo de conservation réparti sur 17 étages de 700m2 chacun, regroupe le plus important ensemble patrimonial et documentaire de France, derrière Paris. Plus de trois millions de pièces d'archives, plus impressionnantes les unes que les autres : manuscrits mérovingiens et carolingiens, articles de presse régionaux, ou encore collections d'estampes et de photographies y sont notamment conservés.

Travaux à mi-parcours : 9 étages terminés sur 17

Tout l'enjeu de ces opérations de réaménagement résident dans l'amélioration des conditions de conservation et de travail du silo. Assuré par la société d'ingénierie TPFI et supervisé par la Direction de la Construction, l'objectif est de moderniser, niveau par niveau, le silo de conservation. Remise à niveau des systèmes d'électricité, d'intrusion et de sécurité incendie, désamiantage, isolation, traitement de l'air ou encore création d'un ascenseur : autant de travaux qui nécessitent le déménagement de la collection d'archives d'un niveau à un autre. Une stratégie qui permet de conserver une majorité des documents sur place, laissant alors encore accessibles les collections.

Une réorientation des travaux en 2020

En 2020, Sylvain Godinot, Adjoint au Maire délégué de la transition écologique et au patrimoine prend un nouveau virage dans l'avancement des travaux. Dans les 7 niveaux restants à rénover, le complexe de doublage thermique sera désormais réalisé par des panneaux d’isolant en chanvre, matériau jugé plus durable. L'élu à la mairie l'assure : "remplacer le polystyrène par ce matériau biosourcé, c’est réduire les émissions indirectes de CO2, que notre politique énergie-climat prend également en compte. Nous souhaitons développer ces nouveaux matériaux et savoir-faire, pour être beaucoup plus vertueux dans nos constructions".

Il est cependant toujours possible de se rendre à la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu, malgré une fin des opérations prévue au 1er semestre 2023.