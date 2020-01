Lyon : plusieurs routes et tunnels fermés cette semaine

Nouvelles semaines de travaux à Lyon avec plusieurs routes et tunnels fermés.

Une nouvelle fois, plusieurs axes routiers de la métropole de Lyon seront impactés par des fermetures pour travaux.

Ainsi, le tunnel Brotteaux-Servient sera fermé du 27 au 31 janvier inclus de 21h à 6h le lendemain.

Du 27 janvier au 6 février de 20h à 5h, en semaine uniquement, le carrefour Paul Bert - Boulevard Vivier Merle est lui aussi fermé aux voitures qui doivent suivre la déviation. La circulation piétons et cyclistes est maintenue.

Le tunnel Vivier-Merle reste toujours fermé jusqu'au printemps 2020, en continu.

Enfin, la voûte Ouest de Perrache est elle aussi fermée depuis plus d'un an et la circulation est définitivement interdite aux véhicules. La voûte repensée et réservée aux modes doux sera à nouveau ouverte au printemps.