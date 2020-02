Lyon : plus de 45 kilomètres de bouchons ce mardi matin

La circulation est particulièrement chargée sur l'ensemble des routes de l'agglomération de Lyon, ce mardi matin.

Ça coince partout ce mardi matin à Lyon avec plus de 45 kilomètres de bouchon sur l'agglomération. On retrouve ainsi 4 kilomètres de congestion de chaque côté du tunnel de Fourvière, 8 kilomètres sur l'A7 à hauteur de Ternay, en direction de Paris, 2 kilomètres sur le boulevard urbain sud à Feyzin, 5 kilomètres sur l'A46 Nord et 4 kilomètres sur l'A42 au niveau du nœud des îles. 10 kilomètres de bouchons en direction de Paris se sont formés à Manissieux. Sur le périphérique Laurent Bonnevay, 7 kilomètres de congestion sont actuellement présents vers Paris.

En ville, le trafic est également chargé, notamment du côté des entrées et sorties du périphérique nord dans le 9e arrondissement. Si une route avait été construite durant la nuit, il ne fait aucun doute qu'elle serait aussi embouteillée ce mardi matin. Dans la mesure du possible, il est conseillé de se reporter sur les modes actifs ou les transports en commun du réseau TCL.