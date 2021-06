Lyon : ouverture d'un casting figurant pour la série Vise le Coeur

La production de la nouvelle série TV Vise le Coeur réalise un casting en région Auvergne-Rhône-Alpes pour un tournage à Lyon la semaine prochaine.

La production de la série tourne la semaine prochaine un épisode à Lyon et est à la recherche de deux rôles jeunes pour un de leurs épisodes. Le premier profil doit correspondre à une jeune femme entre 16 et 20 ans à la peau noire et le second doit être un jeune homme du même âge, avec des rondeurs. Une expérience théâtrale ou face caméra n'est pas nécessairement requise, mais il s'agit néanmoins d'être "très à l'aise" et "pas timide". Les participants doivent résider en Auvergne-Rhône-Alpes.

Nouvelle série de TF1, Vise le coeur raconte l'histoire de deux anciens amants, Julia Scola (Claire Keim), capitaine de police, et Novak Lisica (Lannick Gautry), avocat pénaliste qui se retrouvent vingt ans plus tard lorsque Novak rejoint la brigade de Julia en tant que commissaire. Le tournage est encore en cours, et la série devrait sortir courant 2021.