Lyon : on connait les dates des élections municipales et métropolitaines

Dans l'agglomération de Lyon, en 2020, on votera jusqu'à quatre fois lors des élections municipales et métropolitaines. Les dates sont désormais connues.

Les élections municipales et métropolitaines se tiendront les 15 et 22 mars 2020. Dans la métropole de Lyon, les citoyens pourront voter jusqu'à quatre fois, puisqu'en plus des conseillers municipaux, les conseillers métropolitains seront élus pour la première fois au suffrage universel direct.

Le mode d'emploi de ces élections particulières est à découvrir dans notre article ci-dessous.