Lyon obtient la quatrième fleur des Villes et villages fleuris

Le 23 septembre 2021, le jury de Villes et villages fleuris a décerné à la Ville de Lyon la 4e Fleur. Elle l'obtient tous les ans depuis 2017.

La 4e fleur récompense "l’engagement des communes en faveur de l’amélioration de la qualité de vie et la stratégie globale d’attractivité mise en place à travers le fleurissement, le paysage et le végétal". Le label Villes et villages fleuris a confirmé le 23 septembre l'attribution de cette 4e fleur à Lyon. Les fleurs sont attribuées selon une grille d'évaluation qui passe en revue plusieurs critères comme la présence du végétal toute l’année, la concertation, la diversité botanique, la gestion environnementale ou la qualité d'entretien. Selon la mairie, Lyon compte 84 000 arbres répartis en 380 espèces.

« Nous nous félicitons de cette excellente nouvelle, qui confirme Lyon comme véritable capitale de l’écologie urbaine. Je tiens à saluer le travail des équipes de la direction des espaces verts qui agissent au quotidien pour notre cadre de vie et sont les garants du savoir-faire lyonnais !", se réjouit Nicolas Husson, adjoint en charge de la biodiversité et de la nature en ville.

La Ville de Lyon explique avoir mis en avant son "engagement sur le bien-être animal" , la "végétalisation de la ville", la "reconquête des fleuves", la "renaturation des sols", le "développement d’une ville nourricière", sa "gestion durable des espaces verts et des parcs", et le "développement des jardins de rue".