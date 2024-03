Lyon : nouvelle manifestation pro-palestinienne ce samedi

Le rassemblement de soutien à la Palestine aura lieu ce samedi à 15h, place Bellecour.

Depuis l'attaque du Hamas survenue le 7 octobre 2023 et la réponse d'Israël sous forme d'offensives à répétitions dans la bande de Gaza, les manifestations pro-palestiniennes s'enchaînent la plupart des week-end en France. Ce sera de nouveau le cas ce samedi à Lyon. Le rendez-vous est fixé à 15h place Bellecour par les organisateurs.

"Israël entame une nouvelle phase de son offensive en ciblant Rafah, où plus de la moitié de la population de la bande de Gaza se trouve concentrée à la suite de déplacements forcés, ce qui va plonger cette population dans une horreur absolue, déclare le Collectif 69 Palestine dans un communiqué. "La poursuite de cette offensive israélienne est en flagrante violation des ordonnances de la Cour Internationale de Justice, qui pointe des signes concordants d’un génocide en cours".

Ils réclament, entre autres, un cessez-le-feu permanent et une levée du blocus, l'arrêt des bombardements et des déplacements forcés des populations, le libre passage de l'aide humanitaire, la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie et des sanctions prises contre "l’État génocidaire".