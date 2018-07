Lyon-Nantes en 1h10 : la nouvelle ligne d’Aigle Azur

Abandonnée depuis deux ans et demi par rapport à son coût pour les collectivités, la liaison entre l'aéroport de Lorient-Bretagne-Sud et celui de Lyon redémarre avec la filiale low-cost d'Air France. Les entreprises et élus du Morbihan se sont battus pour son retour et ont fini par l'emporter. Juste après l'annonce par le gouvernement de […]