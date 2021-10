Lyon : Michel Neyret, flic déchu et ancien numéro 2 de la PJ, part à la conquête du streaming

Michel Neyret, ancien numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise, condamné pour corruption en 2018, a cofondé une nouvelle WebTV. La plateforme est consacrée au grand banditisme est au crime organisé.

Cartels, mafia, cols blancs, flics et voyous… C’est un programme riche, et varié, qui attend les futurs utilisateurs de la nouvelle plateforme mauvaisgarçons.tv , axée sur le grand banditisme. La web TV, lancée par la société de streaming Alchimie, promet au moins 50 heures de documentaires à ses abonnés, mais aussi des entretiens et des reportages en France, comme à l’international.

Et pour faire la promotion de ce "Netflix façon flics et mafieux", quoi de mieux que Michel Neyret dans le rôle de l’ambassadeur. L’ex " super flic", ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon tombé pour corruption et association de malfaiteurs en 2018, a cocréé cette WebTV. Il participera également à l’éditorial et s’est même livré au jeu des confidences dans une interview de 50 minutes, disponible sur la plateforme dès mercredi. Il revient sur ses méthodes d’enquête, sa carrière, et surtout sa chute retentissante, survenue après 30 ans de service.

