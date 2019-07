Lyon : métro, tram, bus, ces lignes TCL renforcées cet été

Cette année, le réseau TCL de Lyon va renforcer certaines lignes de métro, tram et bus durant l'été. Quelles seront les dessertes qui vont bénéficier de cette avancée ?

Le réseau TCL de Lyon continue d'attirer toujours plus de voyageurs et sa fréquentation augmente toujours sur un fort rythme de 5 % depuis 2018. Les rythmes changent et tout le monde ne part pas en vacances en juillet / août. Cette année, le réseau sera ainsi renforcé durant le mois de juillet.

La ligne B de métro bénéficiera d'une fréquence de 3 à 4 minutes en heures de pointe, soit 12 à 15 % de cours supplémentaires en semaine.

Le funiculaire Saint-Just sera également renforcé en soirée.

Côté tramway, la ligne T4 qui sera exploitée en rames longues (43m) à la place ds rames de 32m tandis que la fréquence de la ligne T3 sera augmentée de 14 % pendant les vacances scolaires.

Enfin, sept lignes de bus majeures verront leur nombre de trajets ou leur capacité augmenter :

C2 : fréquence de 10 minutes aux heures de pointe jusqu'au 26 juillet

C5 : des bus articulés aux heures de pointe jusqu'au 2 août

C19 : un bus toutes les 15 minutes du 15 au 26 juillet, au lieu de 20 minutes

C20 : des bus articulés aux heures de pointe jusqu'au 2 août, puis à partir du 19 août

C24 : une fréquence de 10 minutes aux heures de pointes jusqu'au 19 juillet et des bus articulés aux heures de pointe jusqu'au 2 août, puis à partir du 19 août

65 : la ligne ne sera pas arrêtée durant l'été et circulera avec une fréquence de 35 minutes du 15 juillet au 23 août

70 : des bus articulés aux heures de pointe jusqu'au 19 juillet. Du 5 au 23 août, la fréquence sera de 25 minutes aux heures de pointe au lieu de 30 minutes.

Pour le mois d'août, les lignes repasseront en fréquence "vacances d'été", sans renfort majeur de prévu. Interrogé sur une possible amélioration sur la demande reste soutenue, la présidente du Sytral Fouziya Bouzerda confiait à Lyon Capitale fin juin : "Nous pouvons renforcer l'offre quotidiennement si cela était nécessaire".