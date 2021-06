Lyon : manifestation des psychologues ce jeudi devant la Préfecture

Quatre organisations représentatives des psychologues ont lancé un appel à manifester le jeudi 10 juin à Paris et dans toute la France. A Lyon, la manifestation aura lieu ce jeudi 10 juin à 13h30 devant le parvis de la préfecture du Rhône.

Avec la crise sanitaire et les confinements successifs, la demande en suivi psychologique n'a jamais été aussi forte. Les organisations représentatives réclament entre autres un libre accès pour tous, sans prescription médicale, aux soins psychologiques, un renforcement de la présence de psychologues dans les services publics et privés et une création massive de postes, une prise en charge des consultations des psychologues libéraux par la Sécurité Sociale, ainsi qu'une revalorisation salariale. Ils souhaitent enfin obtenir une "réelle consultation" des psychologues par le gouvernement.