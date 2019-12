Lyon : manifestation ce samedi contre la réforme des retraites

Une nouvelle journée de mobilisation est prévue aujourd'hui contre la réforme des retraites, le départ de la manifestation est prévue à 14h place Jean Macé dans le 7e arrondissement de Lyon.

Après la manifestation de jeudi qui a rassemblé 21 000 personnes selon la police et 35 000 selon les syndicats, une nouvelle manifestation est prévue aujourd'hui au départ de la place Jean-Macé. Le cortège s'élancera place Jean Macé à 14 heures en direction de l'avenue Jean Jaurès puis il empruntera le cours Gambetta et le cours de la Liberté avant de poursuivre rue de la Part-Dieu puis avenue Maréchal de Saxe et cours Lafayette et enfin rue Duguesclin pour terminer Place Guichard, près de la Bourse du travail où aura lieu une assemblée générale. Cette manifestation répond à l'appel de l'intersyndicale du Rhône (CGT, CNT, CNT SO, FO et Solidaires 69). Selon Onlymoov, des perturbations des transports en commun sont à prévoir dans le secteur.