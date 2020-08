Lyon : les universités lyonnaises à la peine dans le classement de Shanghai

Le classement de Shanghai, palmarès de l’enseignement supérieur dans le monde, est sorti ce samedi 15 août. La première université française est classée 14e, la première université lyonnaise, Lyon 1, est entre la 201e place et la 300e.

Depuis sa création en 2003, le classement de Shanghai s’est imposé comme l’un des palmarès les plus scrutés pour déterminer quelles sont les meilleures universités au monde. À ce petit jeu les établissements supérieurs lyonnais ont du mal à se faire une place. L’université Claude Bernard Lyon 1 se maintient entre la 201e et la 300e place et l’École normale supérieure (ENS) de Lyon est classée entre la 301e place et la 400e.

Les États-Unis et le Royaume-Uni se réservent les premières places, le premier établissement français, le regroupement Paris-Saclay arrive à la place record de 14e. Hors Île-de-France, c’est l’Université Grenoble-Alpes qui est la mieux placée, 99e.

Il convient de préciser que le classement de Shanghai est aussi commenté qu’il est critiqué. Ses six critères, comme le nombre de Prix Nobel et de médaillés Fields parmi les chercheurs de l’établissement, donne un très net avantage aux plus grands établissements comme l’explique Le Monde. D’où la nouvelle stratégie, en France, de regroupement d’universités comme Paris-Saclay.

Par ailleurs, la non-prise en compte d’éléments essentiels, qualité de l’enseignement, taux d’insertion professionnelle des diplômés, ne joue pas en la faveur des établissements lyonnais.